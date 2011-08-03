Люди без зарплаты предлагают губернатору кормить их детей

Сегодня в Житомире около двухсот сторонников КПУ и работников трех предприятий пикетировали Житомирскую облгосадминистрацию, требуя вернуть долги по заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, пикет состоялся одновременно с заседанием коллегии Житомирской облгосадминистрации, которая проходила в закрытом режиме.

В акции протеста приняли участие работники Житомирского трамвайно-троллейбусного управления, ООО "Юл Соф" и ОАО "Укрхмель".

Участники пикета держали транспаранты с лозунгами"Наші діти хочуть їсти!", "Рижук, дай нашим дітям їжу!" (обращение к главе облгосадминистрации Сергею РЫЖУКУ), "Скільки можна працювати, вже пора гроші віддавати!".

Как заявила во время акции протеста депутат Житомирского городского совета от КПУ Зинаида СТРЯКИНА, сегодняшнее мероприятие направлено против нарушения прав человека. "Работникам Житомирского ТТУ задолжали по зарплате за несколько месяцев, а работникам некоторых предприятий, которые пришли на акцию, - за годы", - добавила она.