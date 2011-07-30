В Украине появились фальшивые евро

Украинцам надо быть осторожными при покупке евро крупных номиналов, особенно с рук. В стране появилось много фальшивых 500 евро выпуска 2002 года, причем хорошего качества, на глаз обнаружить подделку может только специалист, сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Основные признаки фальшивки: вместо защитной ленты, «зашитой» в банкноту, она сымитирована печатным способом, печать Евробанка не рельефная, а оттиснута на купюре и гладкая. Но самое главное - номера: «реквизит» на подделке только R002А3, серийные номера могут быть разными, но все начинаются на Х026772.

Как рассказал корреспонденту один из сотрудников НБУ, ранее фальшивые 500 евро попадались редко и были сработаны грубо. Он советует вообще не покупать купюры в 500 евро: за границей такие деньги ходят, в основном, между банками, в магазине их могут отказаться принимать.