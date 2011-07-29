Охранник нес в СИЗО шприцы, деньги и 10 мобильников

Сегодня утром за попытку пронести в Харьковский следственный изолятор медицинские препараты и мобильные телефоны задержан младший инспектор отдела режима и охраны учреждения.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.

Во время досмотра у инспектора был выявлен и изъят пакет, в котором находились десять мобильных телефонов, восемь зарядных устройств, аккумулятор, минигарнитура, пять сим-карт мобильной связи, четыре медицинских шприца, пакет с веществом серо-зеленого цвета, несколько разновидностей медицинских препаратов, деньги в сумме 2 тыс. 350 грн.

Как объяснил задержанный, пакет с указанными предметами он намеревался доставить в охраняемую зону.

По данному факту проводится служебная проверка.