Начальника Одесского морпорта оставили под стражей

Центральный районный суд Симферополя сегодня продлил до вторника, 2 августа, срок задержания под стражей начальника Одесского морского торгового порта Николая ПАВЛЮКА, который 27 июля был задержан в Одессе по подозрению в злоупотреблении служебным положением и затем помещен в изолятор временного содержания в Крыму.

Об этом УНИАН сообщила сотрудница пресс-службы прокуратуры Крыма.

«Прокуратура настаивала на аресте руководителя ОМТП, но суд лишь продлил срок задержания», - сообщила она.

Второе уголовное дело возбуждено против Н.ПАВЛЮКА по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям) в начале этой недели. По версии следствия, ущерб, нанесенный Н.ПАВЛЮКОМ, государству оценивается в 700 тыс. грн.

Первый раз прокуратура Крыма задержала Н.ПАВЛЮКА 22 июля по подозрению в незаконной растрате более 170 тыс. грн. в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса» и доставила в симферопольский изолятор. Уголовное дело возбудила прокуратура Одессы, а Генеральная прокуратура Украины поручила расследование надзорному ведомству Крыма. Крымская прокуратура переквалифицировала дело и возбудила его по ч.2. ст. 364 УК непосредственно против начальника порта.

Суд в Симферополе 25 июля отпустил Н.ПАВЛЮКА из изолятора под залог в 180 тыс. грн., после чего 71-летний руководитель порта попал в больницу в Одессе.