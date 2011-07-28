Закон о рынке земли предусматривает давать участки для молодежи

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что в законопроекте "О рынке земли» предусмотрено выделение земельных участков из государственного фонда для молодежи, которая будет работать в сельской местности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сказал журналистам в Андрушевском районе Житомирской области.

По его словам, в законопроекте предусмотрено, что молодежи, которая захочет работать в селе и обрабатывать там землю, Государственный земельный банк будет предоставлять земельные участки на льготных условиях, с отсрочкой оплаты стоимости земли до 20 лет.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что такие меры направлены на приостановление деградации украинского села.

Министр отметил, что правительство разрабатывает и другие планы развития украинского села, где, по его словам, сейчас проживает более 14 миллионов человек.

В частности, в законопроекте "О рынке земли» предусмотрено, что 1% от арендной платы будет поступать на счета сельсоветов.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что завершение земельной реформы будет способствовать решению существующих социальных проблем селян.

"Так, арендаторы Украины пока обрабатывают более 2 млн. га земли, но имеют дело с так называемыми "мертвыми душами ", то есть, владельцы земельных паев умерли, а наследников нет. Также около 650 тыс. га отведено под дороги, но они обрабатываются, и бюджет, конечно, не получает средств от аренды. Эти моменты требуют упорядочения ", - сказал он.

Напомним, 19 июля Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о рынке земель.