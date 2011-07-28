В Харькове на автостоянке сгорели четыре машины
12:23, 28 июля 2011Общество
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Причина устанавливается
В Харькове на автостоянке по улице Котельниковской сегодня около 2:30 сгорело четыре автомобиля.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
В частности, от загорания автомобиля «Форд», сгоревшего полностью, пострадали автомобили «Форд», «ВАЗ» и «Дэу».
К месту пожара прибыли два подразделения МЧС. На момент прибытия пожарных машин общая площадь пожара составляла 36 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 02:46.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
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