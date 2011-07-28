В Харькове на автостоянке сгорели четыре машины

В Харькове на автостоянке по улице Котельниковской сегодня около 2:30 сгорело четыре автомобиля.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

В частности, от загорания автомобиля «Форд», сгоревшего полностью, пострадали автомобили «Форд», «ВАЗ» и «Дэу».

К месту пожара прибыли два подразделения МЧС. На момент прибытия пожарных машин общая площадь пожара составляла 36 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 02:46.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.