У начальника Одесского порта - инсульт?

Начальник Одесского морского торгового порта Николай ПАВЛЮК, которого Центральный райсуд Симферополя выпустил из изолятора временного содержания, сейчас находится в отделении интенсивной терапии 411-го военного госпиталя в Одессе.

Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Одесского порта Елена ГИРЯЕВА, уточнив, что врачи предполагают, что у 71-летнего руководителя предприятия инсульт.

Между тем, на 29 июля Н.ПАВЛЮКА вновь вызывает на допрос следователь прокуратуры Крыма. В послеобеденное время в пятницу он также должен явиться в Центральный райсуд Симферополя, сообщил журналистам адвокат руководителя порта Сергей ЕМЕЦ.

Он не исключил возможность «нового представления прокуратуры в суд о задержании Н.ПАВЛЮКА, которое может основываться на каком-то эпизоде или даже новом уголовном деле».

С.ЕМЕЦ добавил, что «с документами пока не ознакомлен - их отказались передать в Одессу».

По его словам, ранее прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по факту незаконного расходования бюджетных средств, а после передачи его «для объективного расследования» в Симферополь формулировка была изменена – «в отношении начальника Одесского порта».

В квартире Н. ПАВЛЮКА проведен обыск.

На Таможенной площади, перед зданием управления порта, сейчас проходит митинг сотрудников предприятия в поддержку Н.ПАВЛЮКА.

Напомним, ранее пресс-служба прокуратуры АРК сообщала, что расследует уголовное дело, возбужденное по факту совершения преступления руководством Одесского порта.

Должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно потратил в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса» более 170 тыс. грн.

Начальник порта был задержан в порядке ст.115 УПК Украины.

25 июля пресс-служба порта опровергла сообщения ряда СМИ о том, что Н.ПАВЛЮК задержан 22 июля из нарушения подписки о невыезде на отдыхе в Крыму.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, "в период с 11 по 29 июля начальник порта проходил ежегодное лечение в Карловых Варах. Отпуск был заранее согласован с Министерством инфраструктуры, и до отъезда Н.ПАВЛЮК не давал подписки о невыезде".

Однако "14 июля начальник ОМТП добровольно прервал лечение после того, как ему позвонили и вызвали для дачи показаний в крымскую прокуратуру. Там он был задержан", - отмечает пресс-служба предприятия.

Как известно, Н.ПАВЛЮК - бывший депутат Верховного Совета, Герой Украины.