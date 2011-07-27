В Грузии продолжают отмечать 140-летие Леси Украинки

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что Украина должна учиться у Грузии в вопросе увековечения памяти великих украинцев.

Об этом он заявил во время рабочего визита в Грузию, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Вице-спикер посетил в Сурами музей Леси Украинки, школу имени Леси Украинки и возложил цветы к ее памятнику.

Заместитель председателя Верховной Рады передал последние издания произведений поэта, аудиоматериалы для изучения украинской культуры, языка и литературы.

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Леси Украинки, а 1 августа - день ее памяти, поскольку именно в этот день Леся Украинка ушла из жизни. Последние дни она провела в грузинском городке Сурами, где и умерла.

По словам Н.ТОМЕНКО, складывается парадоксальная ситуация, когда украинских выдающихся деятелей больше чтят в Грузии, чем в Украине, поэтому Украина и должна учиться у Грузии уважению к своим великим украинцам.

Вице-спикер напомнил, что является автором постановления о праздновании 140-летия со дня рождения Леси Украинки. «Несмотря на принятие этого постановления, празднование этой даты состоялось в Житомирской, Волынской областях, а в Киеве и на общенациональном уровне эта дата практически не отмечалась», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что Грузия с большим уважением отнеслась к Лесе Украинке, и до сих пор продолжаются мероприятия, связанные с годовщиной ее рождения. По его словам, школа в Сурами объявила 2011 год годом Леси Украинки в Грузии.