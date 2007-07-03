В ”Артеке” открылся XV Международный детский кинофестиваль

С 3 по 12 июля в Международном детском центре "Артеке" пройдет XV Международный детский кинофестиваль.

Организаторами кинофестиваля выступили МДЦ "Артек" и Фонд пропаганды детского киноискусства "Киногром" (Москва, Россия), сообщили УНИАН в пресс-службе "Артека".

Президенты кинофестиваля – народный артист СССР Василий ЛАНОВОЙ и народный артист Украины, руководитель Главной службы гуманитарной политики по вопросам сохранения национального культурного наследия Секретариата Президента Украины Александр БЫСТРУШКИН.

Гостями юбилейного кинофестиваля станут Светлана СВЕТЛИЧНАЯ, Ольга СУМСКАЯ, Раиса НЕДАШКОВСКАЯ, Нона ГРИШАЕВА, Марина ГОЛУБ, Наталья ГВОЗДИКОВА, Ирина ЗУБАВИНА, Светлана ЛЕОНТЬЕВА, Владимир ГОРЯНСКИЙ, Евгений ЖАРИКОВ, Андрей СМОЛЯКОВ, Виталий БОРИСЮК, Владимир ТАЛАШКО, Всеволод ШИЛОВСКИЙ, Максим КОНОВАЛОВ, Денис МАТРОСОВ, Андрей ЧЕРНЫШОВ и др.

В этом году в фестивальной программе представлены восемь новых фильмов, созданных кинематографистами Германии, Дании, России и Украины в последние два года: «Аврора» (Украина, режиссер Оксана БАЙРАК), «Ежик» (Украина, режиссер Евгений ШИШКИН), «Мальчик-оборотень» (Германия, режиссер Питер КАЙПЕРС), «Новая старая сказка» (Россия, режиссер Наталья КАЛАШНИКОВА), «Настоящий Дед Мороз» (Россия, режиссер Наталья МАКАРОВА, Виталий ВОРОБЬЕВ), «Потапов, к доске» (Россия, режиссер Александр ОРЛОВ), «Одиннадцать писем к Богу» (Россия, режиссер Аким САЛБИЕВ) и «Факир» (Дания, режиссер Петер ФЛИНТ).

По многолетней традиции фильмы-победители в конкурсных номинациях «Самый добрый», «Самый мудрый», «Самый увлекательный», «Самый самый», а также лучших актеров назовет большое детское жюри – более 3000 "артековцев" кинофестивальной смены.

Малое детское детского жюри кинофестиваля вместе с его бессменным советником - кинорежиссером Исааком МАГИТОНОМ подведет итоги большого зрительского голосования и назовет обладателей специальных наград.