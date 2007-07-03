Задолженность по зарплатам в Киеве - рекордная за 2,5 года

С начала текущего года в Киеве задолженность по выплате зарплаты увеличилась на 48,6% (на 3,6 млн. грн.) и на 1 июня составила 11 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитет статистики.

По информации Госкомстата, на 1 января с.г. задолженность составляла 7,4 млн. грн., на 1 февраля – 9,6 млн. грн., на 1 марта – 9,3 млн. грн., на 1 апреля - 8,6 млн. грн., на 1 мая – 9,7 млн. грн.

Данные Госкомстата свидетельствуют, что Киев замыкает тройку субъектов, в которых зафиксированы наиболее высокие темпы роста задолженности по зарплате с начала т.г. Так, рост на 59% зафиксирован в Закарпатской области (с 2,2 млн. грн. на 1 января до 3,5 млн. грн. на 1 июня с.г.) и в Черновицкой области (с 3,6 млн. грн. до 5,6 млн. грн. соответственно). В остальных регионах тепмы роста задолженности в текущем году почти вдвое ниже.

Согласно данным, предоставленным Госкомстатом, размер задолженности по выплате зарплаты в Киеве на 1 июня с.г. (11 млн. грн.) является самым высоким показателем за 2005-2006 и первые пять месяцев 2007 года. Так, с начала 2005 года задолженность свыше 10 млн. грн. была зафиксирована в Киеве один раз в 2005 году - на 1 июля (10,1 млн. грн.), и четыре раза в 2006 году – на 1 июня (10,7 млн. грн.), на 1 июля (10,8 млн. грн.), на 1 сентября (10,4 млн. грн.), на 1 октября (10,3 млн. грн.).

Наименьший показатель задолженности по выплате зарплаты в Киеве за последние два с половиной года был зафиксирован на 1 января 2006 года - 6,5 млн. грн.