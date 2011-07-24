ПЭТ-комплекс в Киеве: Где взять физиков-ядерщиков на такую зарплату?

Комплекс позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в столичном Центре ядерной медицины начнет прием больных в ближайшее время.

Об этом министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО сообщил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№27 от 22 июля - 13 августа 2011 г .).

«Скоро там уже начнут принимать больных», - сказал министр, отметив при этом, что задержка с полноценным функционированием комплекса была обусловлена дефицитом кадров в области ядерной медицины.

«Это очень сложное оборудование, чтобы его эксплуатировать, нужны физики-ядерщики. А где их взять при нашем уровне зарплаты? Но мы делаем все, чтобы проблема решалась» , - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в феврале Киевская городская государственная администрация заявляла что исследования на ПЭТ-комплексе будут проводиться с марта этого года.

Справка УНИАН. Первый в Украине Центр ядерной медицины с использованием ПЭТ-технологий введен в эксплуатацию в октябре 2010 г. Сметная стоимость строительства Центра ПЭТ-технологии составляет 395 млн. грн., в том числе медицинского, технологического и инженерного оборудования – 302 млн. грн.

*** Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) является методом ядерной медицины, в которой используются свойства ядерных процессов при установлении дифференциального диагноза и лечения. С помощью ПЭТ можно выявить даже небольшие метастазы диаметром в несколько миллиметров. Кроме того, ПЭТ является исключительно эффективным методом клинических исследований пациентов с онкопатологией, поскольку позволяет получать уникальную информацию о метаболической активности опухолей и изменениях метаболизма, связанных с проведенной терапией. Это дает возможность оперативно оценивать эффективность лечения и составлять прогноз дальнейшего хода заболевания.