22-летняя украинка продала в сексуальное рабство четырех женщин
12:25, 23 июля 2011Общество
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Потерпевших вернули
В городе Краматорске Донецкой области в результате реализации оперативной информации задержана 22-летняя местная жительница, которая продала в сексуальное рабство четырех девушек.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, предварительно установлено, что в ноябре прошлого года и в январе этого года задержанная под предлогом трудоустройства вывезла в Федеративную Республику Германия четырех жительниц указанного города (1977-1990 г.р., все без постоянного места работы), где продала их сутенерам для сексуальной эксплуатации.
Потерпевшие возвращены в Украину.
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