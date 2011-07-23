22-летняя украинка продала в сексуальное рабство четырех женщин

В городе Краматорске Донецкой области в результате реализации оперативной информации задержана 22-летняя местная жительница, которая продала в сексуальное рабство четырех девушек.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, предварительно установлено, что в ноябре прошлого года и в январе этого года задержанная под предлогом трудоустройства вывезла в Федеративную Республику Германия четырех жительниц указанного города (1977-1990 г.р., все без постоянного места работы), где продала их сутенерам для сексуальной эксплуатации.

Потерпевшие возвращены в Украину.