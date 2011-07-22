Киевсовет даст место на кладбище всем конфессиям

Осенью на сессию Киевсовета будет внесен вопрос о выделении помещений на кладбищах священникам Украинской православной церкви Московского патриархата, УПЦ Киевского патриархата и Киевской Архиепархии Украинской греко-католической церкви, которые намерены предоставлять бесплатные консультации гражданам по организации похорон.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата из фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете, главы комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

Соответствующее предложение комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма о предоставлении права иметь представительство на кладбищах всем конфессиям поддержала комиссия Киевсовета по вопросам собственности.

«Ближайшая сессия состоится только в сентябре, поэтому представители других церквей, которые тоже считают необходимым иметь пункты консультирования на кладбищах, имеют время обратиться в Киевсовет. Наша главная цель, чтобы в трудный момент подготовки похорон сделать все возможное, чтобы облегчить подготовку семьям умерших и похороны. Кроме того, не допустить никаких преференций какой-либо из религиозных общин, а сделать все возможное для того, чтобы возможности верующих каждой веры были равными», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

В пресс-службе напомнили, что на последнем заседании Киевсовета рассматривался проект решения, согласно которому Свято-Ильинский приход УПЦ Московского патриархата должен был получить на всех кладбищах столицы помещения в аренду для предоставления консультаций по проведению обряда захоронения. Проект решения поддержали преимущественно депутаты от Партии регионов. Решение не было принято.