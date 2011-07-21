В Херсоне чуть не загорелись колония и свалка

В Херсоне чуть не загорелись исправительная колония и городская мусорная свалка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии областного центра, сегодня около 15.30 вблизи Северной исправительной колонии №90 произошло возгорание сухой травы, которое из-за сильных порывов ветра стремительно приближалось к городской мусорной свалке.

Благодаря оперативным действиям облуправления МЧС и предприятия, которое обслуживает городской полигон твердых бытовых отходов, возгорание было локализовано, и на территорию городской мусорной свалки огонь не допущен. На месте работали два пожарные машины МЧС и 2 бульдозера предприятия.

Причины возникновения пожара и размеры возгорания устанавливаются.