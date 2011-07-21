В Киеве задержан экс-глава «Укрпрофздравницы»

Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в покушении на растрату имущества санатория "Курпаты" в Крыму бывшего председателя правления "Укрпрофздравницы".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия БОЯРКИНА, не уточнив фамилию подозреваемого.

"Задержан в Киеве 19 июля, доставлен в изолятор в Симферополе, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сказала Н.БОЯРКИНА.

Прокуратура Крыма на этой неделе возбудила уголовное дело в отношении экс-председателя "Укрпрофздравницы" по ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Речь идет о покушении на растрату имущества санатория "Курпаты" (Большая Ялта) в размере 6,8 млн. грн.

Кроме того, как сообщил УНИАН источник в “Укрпрофздравнице”, прокуратурой Крыма задержаны руководители трех крымских санаториев по подозрению в нецелевом использовании земельных ресурсов и других злоупотреблениях в значительных масштабах. В частности, по информации источника, задержаны руководители санатория “Курпаты”, “Победа” и “Украина”

Как сообщал УНИАН, прокуратура проводит массовые проверки деятельности Федерации профсоюзов Украины и ЗАО "Укрпрофздравница". Только в первой половине июня было возбуждено десять уголовных дел по фактам незаконных финансовых операций, операций с имуществом и землей ее оздоровительных учреждений.

ЗАО "Укрпрофздравница" объединяет около 80 лечебно-оздоровительных учреждений в регионах Украины.