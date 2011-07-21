В Украине СПИД из групп риска переходит на общее население

Эпидемия ВИЧ/СПИДа в Украине приобретает признаки выхода из групп риска на общее население.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила начальник отдела противодействия ВИЧ/СПИДу Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям Марина ЗЕЛЕНСКАЯ.

По ее словам, сегодня Украина находится в состоянии «концентрированной эпидемии» - такой, которая сконцентрирована в высших группах риска по инфицированию ВИЧ.

«Это, в первую очередь, потребители инъекционных наркотиков, работники коммерческого секса, дети улицы, которые представляют весомую долю. Основной тенденцией развития эпидемии с 2008 года является доминирование полового пути передачи ВИЧ-инфекции. Это свидетельствует о признаках генерализации, то есть выхода из групп риска на общее население. Более 191 тысячи человек узнали, что они ВИЧ-инфицированы, 44% из них - это женщины", - отметила М.ЗЕЛЕНСКАЯ.

При этом она подчеркнула, что самая неблагоприятная ситуация по распространению ВИЧ-инфекции в Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской областях и АР Крым.