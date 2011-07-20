Азаров приказал ликвидировать очереди на границе с Россией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Государственной таможенной службе провести консультации с российскими коллегами по ликвидации очередей на российско-украинских пограничных пунктах пропуска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«С начала лета крайне осложнилась ситуация с пропуском автотранспорта на украинско-российской границе. В очередях на пунктах пропуска ежедневно стоят сотни грузовиков. И это в разгар сезона отдыха и в разгар сезона торговли быстропортящимися продуктами. Очевидно, что это создает большие неудобства гражданам, как Украины, так и России. Поэтому я надеюсь, что наши российские коллеги примут это во внимание, а также то, что если они хотят доказать преимущества Таможенного союза, то они должны сделать такие преимущества наглядными для партнеров. В том числе в таможенных процедурах», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер поручил председателю Государственной таможенной службы Игорю КАЛЕТНИКУ немедленно провести консультации с руководством Федеральной таможенной службы Российской Федерации относительно урегулирования этой проблемы.

«Найдите решение, разработайте с российской стороной проект декларации о создании системы раннего предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в пунктах пропуска на украинско-российской государственной границе», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил необходимость разработки программы по созданию зон сервисного обслуживания на подъездных путях и пунктах пропуска, а также создания надлежащих санитарных условий для граждан, пересекающих государственную границу.