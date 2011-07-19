Генштаб заверил, что переделает украинскую армию под евростандарт

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины завершил разработку Концепции дальнейшего реформирования и развития ВСУ на период до 2017 года.

Об этом шла речь сегодня во время переговоров в Киеве начальника Генштаба – Главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Григория ПЕДЧЕНКО с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе адмиралом Джеймсом СТАВРИДИСОМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, участники украинской делегации обстоятельно информировали представителей Стратегического командования НАТО по операциям о ключевых аспектах реформирования украинской армии, сотрудничества Украины с НАТО в рамках развития военных возможностей, а также участия Украины в многонациональных учениях, операциях под руководством НАТО и Силах реагирования Альянса.

Как отметил Дж.СТАВРИДИС после презентации деятельности украинской армии, «хорошо структурированный, продуманный подход к реформированию Вооруженных сил Украины не уступает соответствующим планам реформирования вооруженных сил других стран – членов и партнеров Альянса».

В свою очередь Г.ПЕДЧЕНКО подчеркнул, что Украина желает иметь Вооруженные силы, интегрированные в европейскую систему безопасности. «Проблем на этом пути еще достаточно много, но мы не имеем ни малейших сомнений, что постепенно все они будут решены», - сказал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ.