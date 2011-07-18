У сотрудников "отравленного" лагеря обнаружили стафилококк

Причиной массового пищевого отравления в севастопольском детском оздоровительном лагере «Альбатрос» является стафилококк, выявленный у четверых сотрудников пищеблока и на технологическом оборудовании пищеблока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Севастополя Роман ПРОСКУРНИН.

По его словам, в соответствии с существующей инструкцией относительно расследований причин подобных ситуаций, окончательный результат исследований будет готов через 30 дней.

Вместе с тем Р.ПРОСКУРНИН сообщил, что на сегодня по результатам лабораторных исследований «высеялся стафилококк».

«Кроме того, на сегодняшний день нам известны результаты исследования 17 смывов: высеялся золотистый стафилококк с технологического оборудования, с одежды, с различных технологических предметов, которые входят в процесс приготовления пищи».

По словам П.ПРОСКУРНИНА, были обследованы 6 сотрудников пищеблока оздоровительного лагеря «Альбатрос», у четверых высеян аналогичный стафилококк - у двух поваров, официанта и рабочего. Всего отобрано свыше 100 смывов.

Конкретный источник заражения будет известен после проведения полного объема исследований, сказал он.

«Когда произошла вспышка, сразу определили значимые продукты, естественно, есть еще подтверждение каких-то лабораторных исследований о том, что могло способствовать, и, в частности, был перечислен комплекс (продуктов). Однако точно можем сказать после проведенных лабораторных исследований. У нас подозрения на комплекс продуктов», - отметил Р.ПРОСКУРНИН.

Как сообщал УНИАН. 12-13 июля в Севастополе с детского лагеря «Альбатрос» с признаками пищевого отравления были госпитализированы 85 лиц (из них 74 ребенка, 9 вожатых, 2 человека сопровождения).

Все отдыхавшие в лагере дети были из России.

Прокуратура Севастополя по факту массового отравления детей и взрослых возбудила уголовное дело по ст.137 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия).

СЭС приостановлена эксплуатация севастопольских оздоровительных лагерей «Альбатрос» и «Нахимовец».