Руководителя ЦПД назначает и увольняет президент по представлению секретаря СНБО.

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации.

Об этом сообщает Офис президента.

Согласно документу, предельная численность работников Центра составляет 52 человека. Кабинет министров должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников.

Центр подчинен Совету национальной безопасности и обороны. Общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО. Возглавляет Центр руководитель, которого назначает и увольняет президент по представлению секретаря СНБО.

"ЦПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявляет и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также будет предотвращать попытки манипулирования общественным мнением", - сказано в сообщении.

Чем будет заниматься Центр противодействия дезинформации

Центр должен проводить анализ и мониторинг событий и явлений в информационном пространстве, состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве. Также ЦПД будет выявлять и изучать текущие и прогнозируемые угрозы информационной безопасности Украины, факторы, влияющие на их формирование, а также прогнозировать последствия для национальных интересов.

Центр будет обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности. Кроме того, Центр будет участвовать в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности, осуществлении анализа состояния реализации, в частности по вопросам противодействия дезинформации.

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Автор: Олег Давыгора