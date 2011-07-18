В «Парке Киевская Русь» хотят построить Десятинную церковь

Глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ высказался в поддержку создания Музея истории Киева и строительства Десятинной церкви в «Парке Киевская Русь» - Центре культуры и истории Древней Руси, который расположен в селе Копачев Обуховского района Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Парка Киевская Русь», вопросы о строительстве этих объектов рассмотрели члены Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма и приняли решение о вынесении проектных решений на рассмотрение сессии столичного совета.

«Мы поддерживаем эти проекты. Нам нужно отладить механизм создания Музея истории Киева, разработать проект и затем на основе общего решения вынести его на рассмотрение сессии Киевсовета. Что же касается строительства Десятинной церкви, это дискуссионный вопрос, однако он заслуживает весомого внимания, поскольку это культурное наследие Украины», - сказал глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма А.БРИГИНЕЦ.

«Мы предлагаем построить Музей истории Киева. Мы понимаем, насколько это важно на данном этапе. Ведь бесценные экспонаты культурного и исторического наследия нашего государства, которые сегодня не имеют собственного помещения, нужно сохранить для потомков. И, безусловно, мы не имеем права их потерять. Поэтому предлагаем всем, и государственным структурам, в частности, поддержать нашу идею и совместно построить Музей истории Киева в здании Ротонды XIII века по реконструкции академика НАН Украины П.П.ТОЛОЧКО в «Парке Киевская Русь», который отстраивается в полном масштабе со всеми сооружениями и атмосферой Древней Руси», - отметил президент БО «Славянский фонд», автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО.

Кроме того, члены комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма отметили важную роль «Парка Киевская Русь» как зоны гостеприимства во время проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года.