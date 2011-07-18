В Винницкой области слишком мало заповедников

В Винницкой области до 2012 года площадь заповедных территорий планируется увеличить до 10% от общей площади земель запаса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного управления охраны окружающей природной среды в Винницкой области.

В данное время в области насчитывается 395 заповедных объектов, что составляет около 2% от площади земель запаса. Таким образом, область занимает одно из последних мест в Украине по площади заповедности территорий.

Самый низкий показатель заповедных территорий в Барском (0,04%), Калиновском (0,05%), Оратовском (0,3%), Липовецком (0,02%), Томашпольском (0,15%) районах.

До конца этого года предусматривается создание новых заповедников в Барском, Муровано-Куриловецком и Томашпольском районах.