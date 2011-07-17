Киевсовет принял Программу развития туризма

Депутаты Киевсовета в пятницу проголосовали за принятие Программы развития туризма в городе Киеве до 2015 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, реализация программы включает ряд мероприятий. Ею вводится система льготного и дисконтного обслуживания туристов и отдельных категорий населения предприятиями туристической сферы, в частности, вводится карточка туриста и льготы студентам, пенсионерам и детям. Создаются новые рекреационные и туристические зоны, новые смотровые площадки.

Также программа предусматривает проведение ежегодных мероприятий спортивно-оздоровительного туризма, обустройства маршрутов активного отдыха, поддержку развития социального, фестивального, детского и молодежного туризма.

Отдельное внимание уделено развитию выставочной деятельности.

Планируется создание городского интернет-портала туризма. Кроме того, будет проведен конкурс на наиболее привлекательную туристическую эмблему Киева.

Во время рассмотрения этого вопроса заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА сказала: «Киев имеет большой туристический потенциал. Туризм может стать одной из самых прибыльных отраслей экономики города за счет иностранных инвестиций, увеличения рабочих мест, создания комфортных условий для жителей и гостей города. Тем более, что принимая эту программу, мы не просто стимулируем туризм, мы определяем лицо столицы в европейском содружестве».

В 2010 году закончился срок действия прежней Программы развития туризма в г.Киеве. С момента принятия программы в 2004 году на 44% возрос объем предоставления туристических услуг, количество иностранных туристов увеличились на 10,6%, платежи в бюджет возросли на 224,8%.