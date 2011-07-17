Добычу угля в Украине планируется увеличить

Добычу угля в Украине в 2012 году планируется увеличить на 2,2 млн. тонн – до 62,2 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год, презентованном в конце недели на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли.

Кроме того, планируется оказывать господдержку для сбыта готовой угольной продукции и частично покрывать расходы по себестоимости производства.

Планируется также проводить техническое переоборудование государственных угле- и торфодобывающих предприятий и оказывать господдержку строительства этих предприятий.

Для развития угольной отрасли в 2012 году из госбюджета планируется выделить 6,9 млрд. грн.

Справка УНИАН. Угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.

В 2009 году Украина сократила добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, – до 72,219 млн. тонн.

В 2008 году добыча угля в Украине выросла на 2,8%, или 2,116 млн. тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2007 года – до 77,654 млн. тонн.