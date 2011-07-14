Могилев: Суд РФ рассмотрит дело об экстрадиции Ландика в ближайшее время

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что в ближайшее время российский суд рассмотрит дело об экстрадиции сына народного депутата Владимира ЛАНДИКА - Романа ЛАНДИКА в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам министра, получена санкция суда на арест Р.ЛАНДИКА, который был задержан на территории Краснодарского края России.

Как сказал А.МОГИЛЕВ, через Генеральную прокуратуру Украины решается вопрос о его экстрадиции. Решение об этом принимает российский суд на основании полученных из Украины документов.

А.МОГИЛЕВ добавил, что когда суд примет соответствующее решение, тогда экс-депутат Луганского горсовета будет доставлен в Украину.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске Р.ЛАНДИК избил девушку.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местопребывание Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в Краснодаре.

12 июля Р.ЛАНДИКА исключили из Партии регионов.