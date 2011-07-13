Причиной отравления 14 человек на Харьковщине стала сальмонелла

Причиной отравления и госпитализации 14 человек в селе Петровское Лозовского района Харьковской области стала занесенная в пищу бактерия сальмонеллеза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции, всем госпитализированным установлен заключительный диагноз «сальмонеллез».

По результатам микробиологических исследований остатков блюд, которые на дне рожденья употребляли люди, в трех пробах (окрошка, салат мясной, салат из пупков с майонезом) и в пяти смывах (разделочная доска, стол, чистые тарелки, ведро для чистой воды, внутренняя поверхность холодильника) выявлена сальмонелла гр. Д1 Энтеритидис, вариант Ена.

В СЭС отмечают, что причиной занесения бактерии в блюда стало несоблюдение правил приготовления и хранении пищи в домашних условиях, игнорирование правил личной гигиены, мойки посуды и кухонного оборудования.

По данным санстанции, больные получают необходимое лечение, отмечается позитивная динамика течения болезни.

Как сообщал УНИАН, 8 июля после празднования дня рожденья в частном доме в инфекционное отделение центральной районной больницы Лозовой с пищевым отравлением были госпитализированы 14 человек, в том числе трое детей.