Главу секты задержали за половую связь с несовершеннолетними

Прокуратура Черновицкой области возбудила уголовное дело в отношении руководителя религиозной организации христиан на принципах пятидесятников одного из сел Новоселицкого района.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что руководитель упомянутой религиозной организации вступал в половые отношения с лицом, которое не достигшим половой зрелости, на основании чего прокуратурой области 11 июля 2011 года в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.155 и ч.1 ст.156 Уголовного кодекса Украины (половые отношения с лицом, не достигшим половой зрелости и развращение несовершеннолетних).

При обыске в помещении указанного лица была выявлена пристегнутая за ногу наручниками к кровати его сожительница. По словам женщины, почти полтора года этот мужчина ночью применял к ней указанные действия, причиняя физические страдания и лишая ее воли. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

Кроме того в ходе обыска в помещении выявлено 20 несовершеннолетних, которые направлены в медицинское учреждение с целью установления их психического состояния и для осмотра на наличие телесных повреждений.

Изъятые у подозреваемого ритуальные ножи направлены на экспертизу.

На данное время руководитель религиозной организации задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Готовится представление в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.