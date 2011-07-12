Новый министр завалил ЖКХ в родной области
17:57, 12 июля 2011Общество
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23 место по уровню оплаты населения за ЖКУ
Новоназначенный министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк на своем предыдущем посту губернатора Донецкой области за І квартал 2011 года не смог достичь высоких результатов в сфере ЖКХ
Так, в рейтинге еженедельника «Комментарии»,по уровню оплаты населения за услуги ЖКУ область занимала 23 место из 27. Кроме того, по уровню финансирования сектора жилищно-коммунального хозяйства осела на 18 позиции.
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