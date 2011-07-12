Новый министр завалил ЖКХ в родной области

Новоназначенный министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк на своем предыдущем посту губернатора Донецкой области за І квартал 2011 года не смог достичь высоких результатов в сфере ЖКХ

Так, в рейтинге еженедельника «Комментарии»,по уровню оплаты населения за услуги ЖКУ область занимала 23 место из 27. Кроме того, по уровню финансирования сектора жилищно-коммунального хозяйства осела на 18 позиции.