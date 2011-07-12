За зарплату «в конвертах» возбудили уголовное дело

В Киеве разоблачен предприниматель, который выплатил нелегальным рабочим более 13 млн. грн. зарплаты «в конвертах».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, в прошлом году, в результате проверки, частному предпринимателю, который занимался строительством, было доначислено более 3 млн. грн. налогов и штрафных санкций. В результате чего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Однако, как отмечают в пресс-центре, доначисленные средства мошенник до сих пор не оплатил в бюджет, не остановив при этом ведение своего теневого бизнеса.

В ходе нынешнего следствия выяснилось, что 30-летний киевлянин нанимал «работников» через знакомых или находил их на Центральном железнодорожном вокзале города Киева, как только они сходили с поезда. Строительные работы проводились как в столице, так и во Львовской, Закарпатской и Волынской областях. Снова никаких трудовых договоров с наемными рабочими предприниматель не заключал, а расчеты производил наличными, которые лично снимал со своих банковских счетов.

В результате проверки установлено, что только за два года частным предпринимателем осуществлено 168 фактов выплаты заработной платы «в конвертах» на общую сумму более 13 млн. грн.

Сейчас Прокуратурой города Киева против гражданина возбуждено уголовное дело уже по ст. 172 УК Украины – грубое нарушение законодательства о труде. Киевлянину грозит до двух лет исправительных работ.