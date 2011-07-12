Погода на завтра

13 июля, по прогнозам синоптиков, в Украину ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, гроза. Лишь в западных и восточных областях осадки не предвидятся.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать восточный с переходом в западной половине в северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в южной части ночью 19-24°, днем 28-33°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 18-23°.

В Киеве и области ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 13-18°, днем 24-29°. По г. Киеву температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

12 июля температура воды в Черном море 20-24°, в Азовском море 25-27°; в Днепре в районе Киева 23°.