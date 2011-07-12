Железная дорога за 2 года утратит четверть грузовых вагонов

В течение следующих двух лет «Укрзализныця» будет вынуждена списать около 27% существующего парка грузовых вагонов, при том, что уже сегодня дефицит вагонов составляет около 10%, или 1500-2000 вагонов в сутки.

Как сообщает УНИАН пресс-центр ведомства, об этом на совещании по подведению итогов работы отрасли за первое полугодие сказал генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«В следующем году мы ставим вопрос о необходимости приобретения пяти тысяч полувагонов», - подчеркнул гендиректор.

По данным ведомства, в этом году истекает срок службы 13 тысяч грузовых вагонов из 120 тыс. имеющихся. Из них более 7 тыс. составляют полувагоны, наиболее востребованные грузоотправителями. В следующем 2012 году заканчивается срок службы еще 21,5 тыс. вагонов, из которых почти половина - полувагоны.

Как подчеркнул В.КОЗАК, «Укрзализныця» через два-три года полностью уйдет от практики продления срока службы подвижного состава, как экономически невыгодной. «Наша принципиальная позиция состоит в том, что модернизация и ремонт изношенной и устаревшей техники не является стратегическим выходом для предприятий отрасли. Продление срока службы на 6 лет практически составляет 35-40% от стоимости нового полувагона. Мы будем искать новые формы привлечения средств на приобретение новых полувагонов и меньше вкладывать в реанимацию старого подвижного состава», - заявил генеральный директор. По словам В.КОЗАКА, инерция, заложенная прошлыми поколениями, уже закончилась, вкладывать большие средства в подвижной состав нужно уже сегодня, поскольку состояние инфраструктуры и парка грузовых вагонов железных дорог требует немедленного обновления из-за моральной и физической изношенности.

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Генеральный директор поставил задачу за пять лет купить минимум 500 локомотивов.

«Готовится постановление Кабинета министров Украины, что позволит железной дороге привлекать инвестиционные средства и заключать соглашения с производителями тягового подвижного состава сроком не менее чем на пять лет, чтобы дать возможность нам делать долгосрочный заказ, а производителям, соответственно, тоже работать планово и с гарантиями. Я ставлю задачу закупить минимум 500 локомотивов за пять лет», - подчеркнул В. КОЗАК.

По его словам, состояние парка локомотивов железных дорог требует немедленного обновления из-за изношенности. Уже в 2011 году будет списано 109 из 500 локомотивов ВЛ8, которые отработали по 50 лет. В следующем году пойдут на металлолом еще 66 единиц, в 2013 году - 80, в 2014 году - 86 локомотивов. «Считаю, что работа локомотивного главка должна быть первостепенной задачей «Укрзализныци» и железных дорог в целом. Никакой пассажирский или грузовой поезд не поедет, если мы не начнем обновлять локомотивный парк. И все необходимые средства в первую очередь пойдут на тяговый подвижной состав», - заявил гендиректор.

Что касается ситуации с пассажирским тяговым составом, то, по данным «Укрзализныци», в этом году необходимо списать 120 единиц ЧМЭЗ-2; в следующем году - еще 38, при том что пассажирских локомотивов не хватает и около 200 грузовых вынуждены возить пассажирские поезда. Кроме того, в текущем году преодолеют 50-летний рубеж 27 единиц дизель-поездов Д1 и 156 электропоездов ЭР1. «В 2012 году нужно будет списать еще 75 таких поездов. Никакой научный институт не возьмется за разработку проекта продления их срока службы. Поэтому проблему решать нужно уже сегодня», - отметил В.КОЗАК.