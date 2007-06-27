Шесть облэнерго назначены Кабмином на продажу, даром, что ФГИУ об этом не знает

Министр экономики Анатолий КИНАХ подтверждает, что Кабинет министров принял решение об изъятии из уставного фонда Национальной акционерной компании «Энергетическая компания Украины» шести пакетов акций энергопоставляющих компаний (облэнерго).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после украинско-словенского бизнес-форума сегодня в Киеве.

По словам А.КИНАХА, данное решение было принято на заседании правительства 26 июня. Отвечая на вопрос, министр сказал: «Да, решение принято - это программа приватизации».

В то же время в пресс-службе Фонда госимущества отказались подтверждать или опровергать данную информацию до получения официального документа Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, 26 июня председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК заявила, что на своем заседании во вторник Кабмин по инициативе ФГИУ решил вопрос об изъятии из уставного фонда НАК «ЭКУ» государственных пакетов акций для последующей продажи путем фондовых торгов.

В апреле Фонд госимущества утвердил «Помесячный пообъектный план-график выставления на продажу в апреле-декабре 2007 года пакетов акций хозяйственных обществ и холдинговых компаний», согласно которому Фонд планировал объявить даты проведения торгов госпакетами 10 облэнерго в мае-июне.

Согласно документу, на фондовые торги предусматривалось выставить госпакеты ОАО «АК Винницаоблэнерго» (размер пакета 15%), ОАО «ЭК «Черновцыоблэнерго» (10%), ОАО «ЭК «Закарпатьеоблэнерго» (15%), ОАО «Черкассыоблэнерго» (6%) и ОАО «ЭК «Днепроблэнерго» (15%), «Донецкоблэнерго» (5,06%), ОАО «Крымэнерго» (10%), ОАО «Волыньоблэнерго» (15%), ОАО «Львовоблэнерго» (26,98%) и ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» (25,01%).

В июне ФГИ внес изменения в план-график исключив из него, в частности 10 облэнерго в связи с тем, что их приватизация не могла состояться в намеченные планом сроки. При этом предполагалось, что дата оглашения биржевых торгов будет названа в июле – декабре.