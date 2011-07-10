В Севастополе компания чиновников и мошенников разворовала 3 миллиона

В Севастополе разоблачены мошенники и чиновники, которые завладели 3 млн. грн. бюджетных средств за счет завышенной стоимости устанавливаемых в городе приборов учета тепла и воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА на совещании в ГГА.

«Эта группа, вместе со, скажем так, «заинтересованными чиновниками», занимались установкой водомеров и теплосчетчиков. При этом суммы работ завышались в несколько раз. В итоге мошенники завладели суммой свыше 3 миллионов гривен бюджетных денег, что, в том числе, повлияло на повышение тарифов», - сказал В.ЯЦУБА.

По его словам, по факту завладения бюджетными средствами возбуждено уголовное дело.

«Так что если сегодня мы говорим о причинах высоких тарифов в Севастополе, то это не только бесхозяйственность, но и воровство», - отметил В.ЯЦУБА.

Также председатель ГГА сообщал, что сейчас специалисты Контрольно-ревизионного управления проверяют коммунальные предприятия.

«Даже по предварительной оценке нарушений немало», - добавил В.ЯЦУБА.

В отделе по делам прессы и информации горадминистрации УНИАН сообщили, что проверкой деятельности предприятий ЖКХ занимаются и другие компетентные органы.