Минкультуры напоминает, что "Даруся" у него не одна

Министр культуры Михаил КУЛИНЯК уверяет, что Министерство культуры Украины не отказывалось финансировать поездку Ивано-Франковского областного академического театра со спектаклем «Солодка Даруся» по одноименному роману Марии МАТИОС на 40-й фестиваль «Дни украинской культуры в Польше».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В действительности ситуация очень простая, - объяснил М.КУЛИНЯК. – Ивано-Франковский театр уже дважды гастролировал в 2011 году. Театров в Украине очень много, поэтому мы пытаемся равномерно распределять средства на гастроли на всех».

«К тому же польская сторона прислала нам список из 20 коллективов, приглашенных на фестиваль, - добавил М.КУЛИНЯК. – Мы предложили часть из них, и польская сторона это согласовала. Уже были решены все формальности, а затем у Ивано-Франковского театра возникло желание еще раз посетить Польшу. Конечно, мы не нашли на это дополнительных средств. Из морально-этических соображений поехали другие коллективы».

Внебюджетные средства на поездку театра, по словам министра, нашла руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН после того, как в ситуацию вмешалась Администрация Президента.

Как сообщал УНИАН, М.МАТИОС заявила, что Министерство культуры и туризма Украины отказалось финансировать поездку Ивано-Франковского областного академического театра со спектаклем «Солодка Даруся» на фестиваль «Дни украинской культуры в Польше», который состоялся 30 июня в городе Кошалин.