Минкультуры не дало денег на «Солодку Дарусю», но...

Министерство культуры и туризма Украины отказалось финансировать поездку Ивано-Франковского областного академического театра со спектаклем «Солодка Даруся» по одноименному роману Марии МАТИОС на 40-й фестиваль «Дни украинской культуры в Польше», который состоялся 30 июня.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила сама М.МАТИОС.

Писательница объяснила, что организаторы фестиваля пригласили спектакль «Солодка Даруся», потому что, по их мнению, этот спектакль – «вполне органичен для европейской сцены и может в корне изменить мнение о современном театральном искусстве Украины».

Однако, в Министерства культуры Украины отказались финансировать эту поездку театра в Польшу, рассказала писательница, которая в 2005 году получила за роман Шевченковскую премию.

По ее словам, показ состоялся, потому что деньги на гастроли театра дал народный депутат от Партии регионов Ян ТАБАЧНИК.

По словам М.МАТИОС, польский зритель, «стоя, 15 минут аплодировал ивано-франковским актерам, которые выступили в городе Кошалине», а в «Украинское посольство в Варшаве между тем пришла телеграмма из Министерства культуры Украины с сообщением о невозможности приезда театра из-за финансовых трудностей».

Спектакль «Солодка Даруся» создал режиссер Ростислав ДЕРЖИПИЛЬСКИЙ Ивано-Франковского областного академического театра. Пьесу с аншлагами показали 78 раз, в частности, на гастролях в Канаде и пять раз – в Киеве.