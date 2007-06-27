Киевляне опять устраивают побоища из-за застроек (фоторепортаж)

Блок Виталия Кличко заявляет об избиении неизвестными молодчиками киевлян, которые протестируют против застройки на массиве Березняки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Секретариата Блока Виталия Кличко, нападение на палаточный городок протестующих было совершено сегодня, 27 июня, в 4 часа утра. В результате нападения группы неизвестных молодчиков один человек попал в реанимацию и сейчас находится в тяжелом состоянии, еще несколько людей ранены.

По данным Блока Кличко, земельный участок площадью 0,38 га в зеленой зоне общего пользования жилого массива Березняки по ул. Березняковской, 12, в Днепровском районе Киева был передан строительной компании «Кроун» решением Киевского городского совета №484/644 от 29 мая 2003 года для строительства жилого дома со встроенными помещениями социальной сферы и подземным паркингом.

Жители массива протестуют против застройки с 2004 года. Начиная с 2006 года, в сквере постоянно действует палаточный городок, в котором дежурит около 20 человек.

Только 25 июня 2007 года по требованию жителей застройщиком были проведены общественные слушания, результатом которых стал протокол с решением категорического протеста против незаконной застройки.

Блок Виталия Кличко 24 мая 2007 подал очередной депутатский запрос Киевскому городскому председателю, в котором отметил, что ситуация вокруг указанного строительства находится на грани кровопролития, и требовал отмены неправомерного решения.

В связи с инцидентом Блок Виталия Кличко экстренно направил представителей в территориальное управление милиции и районную прокуратуру, чтобы лично проследить за возбуждением уголовного дела в отношении виновных в избиении киевлян.

“Блок Виталия Кличко осуждает подобную демократию «по-киевски» и призывает действующую власть принять все меры для срочного решения этого вопроса, демонстрируя тем самым соблюдение правовых принципов в осуществлении своей деятельности, особенно накануне празднования 11-й годовщины Конституции Украины”, отмечается в сообщении.

Фото Магнолия ТВ