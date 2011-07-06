На Киевщине справляются с алкоголизмом и наркоманией поэтапно

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК завтра даст пресс-конференцию о реализации в области программы профилактики злоупотребления алкоголем и наркотиками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, на Киевщине продолжается реализация пилотного проекта Комплексной программы профилактики злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами «Киевщина - территория здоровой жизни». Новаторство Программы заключается в комплексном подходе к решению проблем наркомании и алкоголизма.

Так, на первом этапе, который длился три месяца, - с апреля по июль т.г. - были реализованы два проекта: «За трезвую молодежь» и «Родители и зависимость», а также начат третий проект «Мой город свободен от алкоголя и наркотиков».

Насколько отличаются данные о подростковом алкоголизме и наркомании, полученные в ходе тренингов, от официальных, а также какие факторы влияют на употребление подростками алкоголя и наркотиков, пойдет речь завтра, 7 июля, на пресс-конференции при участии главы Киевской областной государственной администрации А.ПРИСЯЖНЮКА.

Пресс-конференция состоится в здании облгосадминистрации.