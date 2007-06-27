ПриватБанк удвоит объём микрокредитования на коммерческие машины и недвижимость

КБ «ПриватБанк» до конца 2007 года намерен удвоить кредитный портфель по программам микрокредитования на покупку автомобилей и недвижимости коммерческого назначения. Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель Центра микрокредитования КБ «ПриватБанк» Тарас ПОНОМАРЬ.

Он отметил, что такое увеличение запланировано и по Программе микрокредитования "Агро".

Говоря о сегодняшних объемов кредитования по этим программам, Т.ПОНОМАРЬ отметил, что с начала 2007 года по Программе микрокредитования на покупку автомобилей коммерческого назначения было профинансировано 138 проектов на сумму около 20 млн. грн. На покупку недвижимости коммерческого назначения выдан 41 кредит на сумму более 2 млн. грн., а также выдано 1 057 "Агро" кредитов на сумму около 40 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в августе 2006 года КБ «ПриватБанк» презентовал продукты по кредитованию малого и среднего бизнеса для приобретения транспортных средств и недвижимости. Программа «Агро» работает уже более двух лет.