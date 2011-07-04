«Черноморкой» будет рулить одна из совладельцев

Президент Черноморской телерадиокомпании (Симферополь) Татьяна КРАСИКОВА уходит в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

Об этом УНИАН сообщил представитель ТРК.

Временно руководить телеканалом будет бывший министр труда и социальной политики Украины, крымчанка Людмила ДЕНИСОВА.

Л.ДЕНИСОВА заявила, что намерена помогать менеджерскому составу "Черноморки" готовить творческую часть к новому телевизионному сезону, но не планинирует занять должность президента ТРК.

"Я буду только содействовать тому, чтобы мы вышли с обновленными проектами, новыми программами к 1 сентября. Я не буду президентом телерадиокомпании. Я - совладелец телекомпании. Вот и все. И я просто от имени совладельцев буду участвовать непосредственно в этом процессе", - сказала Л.ДЕНИСОВА "Центру журналистских расследований".

Черноморская телерадиокомпания создана в декабре 1993 года. Сейчас она охватывает вещанием территорию Крыма и Севастополя.