Высокопоставленный налоговик попался на взятке
14:46, 02 июля 2011Общество
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Возбуждено уголовное дело
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Николаевской области во время получения 10 тыс. грн. взятки задержали одного из руководителей Южноукраинской объединенной государственной налоговой инспекции региона.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, деньги должностное лицо требовало от предпринимателя за невключение его фирмы в план проверок налоговой инспекцией.
Прокуратурой области против фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности задержанного.
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