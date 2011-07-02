Высокопоставленный налоговик попался на взятке

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Николаевской области во время получения 10 тыс. грн. взятки задержали одного из руководителей Южноукраинской объединенной государственной налоговой инспекции региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, деньги должностное лицо требовало от предпринимателя за невключение его фирмы в план проверок налоговой инспекцией.

Прокуратурой области против фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности задержанного.