В Черновцах подорожали социальные сорта хлеба

1 июля. В Черновцах с сегодняшнего дня самые популярные сорта хлеба подорожали на 7%: хлеб "Орильский" в магазинах стоит примерно 3,5 грн., батон - 3 гривны 60 копеек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника отдела Государственной инспекции по контролю за ценами в Черновицкой области Михаил МАТЬЯШ. Черновицкий хлебокомбинат повысил отпускную цену на хлеб "Орильский" с 3 грн. до 3 грн. 21 коп., и батон - с 3,2 грн. до 3,3 грн. Главной причиной подорожания называют рост затрат на оплату труда и подорожание топлива.

По словам МАТЬЯША, до сих пор Черновицкий хлебокомбинат мог закупать муку из Аграрного фонда по ценам ниже рыночных. Сейчас идут переговоры о том, будет ли мука и дальше поставляться на таких же условиях. В противном случае остается вероятным дальнейшее подорожание хлеба.

На недавнем совещании по вопросам обеспечения хлебопекарных предприятий мукой из Аграрного фонда в областной государственной администрации заместитель председателя ОГА Михаил ГАЙНИЧЕРУ сообщил, что исполнительная власть региона приняла все возможные меры по обеспечению хлебопекарных предприятий мукой из Аграрного фонда.