Мать четырех детей после развода заказала убийство мужа

В Тернопольской области правоохранители предупредили заказное убийство трех человек.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей областного управления внутренних дел, 35-летняя тернополянка, мать четверых детей, после развода из-за ревности решила убить своего мужа, а также его новую жену и ее отца. Через своего знакомого, ранее неоднократно судимого, она нашла наемного убийцу. Женщина пообещала заплатить ему по 8 тыс. грн. за каждую жертву. При этом заказчица поставила условие, что первой необходимо убить хозяйку дома. Она также дала адрес, где жил ее бывший муж, фото жертв и план дома. При выполнении заказа заплатила аванс в 2,5 тыс. грн.

Когда о запланированном нападении стало известно работникам областного УБОП, они договорились с потенциальными жертвами разыграть убийство и разбойное нападение на дом.

После этого заказчице были предоставлены фото, из которых следовало, что все заказанные ею люди погибли. Женщина сразу заплатила остальные обещанные деньги. В этот момент ее задержали оперативники УБОП.

По факту организации убийства следователями областного управления милиции возбуждено уголовное дело по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Заказчица преступления арестована.