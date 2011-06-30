Сотрудница банка украла с карточек клиентов больше миллиона

Заводской районный суд Днепродзержинска Днепропетровской области приговорил к 5 годам заключения с конфискацией имущества главного экономиста отдела кредитования филиала одного из банков, которая похитила с платежных карточек клиентов более 1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Днепропетровской области.

26-летняя мошенница на протяжении 2006-2009 годов, имея доступ к автоматизированной банковской системе, неоднократно осуществляла перевыпуск банковских карточек клиентов, снимала наличные в кассе банка и присваивала ее.

Против нее следственным отделом УСБУ было возбуждено уголовное дело за мошенничество, подделку документов и несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерных сетях (ч. 4 ст. 190, ч. 2 та ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины).