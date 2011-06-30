Силовики провели обыск в Одесском порту

Следственным управлением прокуратуры Одесской области осуществляется следствие по уголовному делу о передаче на 49 лет в аренду ООО «Цезарь» государственного имущественного комплекса отеля «Одесса» площадью 23 тыс. кв. м, сопровождение которой осуществляется сотрудниками УМВД Украины в области.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, комментируя проведение обыска в бухгалтерии ГП «Одесский морской торговый порт» сотрудниками прокуратуры и милиции в рамках расследования уголовного дела по факту причинения ущерба государству вследствие заключения 29 сентября 2005 года договора аренды между администрацией порта и ООО «Цезарь».

Прокурорская проверка показала, уточнили в пресс-службе облпрокуратуры, что «должностные лица государственного предприятия заключили соглашение о передаче в аренду ООО «Цезарь», злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований ст. 2, 5 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», согласно которым полномочия по передаче в аренду недвижимого имущества площадью свыше 200 кв. м, принадлежащего государству, относятся к исключительной компетенции Фонда государственного имущества Украины и его региональных отделений».

Уголовное дело относительно служебных лиц ООО «Отель Одесса» и ГП «Одесский морской торговый порт» возбуждено облпрокуратурой 25 июня по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), по факту причинения ущерба государству.

Ранее прокуратура Одесской области обжаловала в апелляционном порядке постановление Хозяйственного суда Одесской области от 30 сентября 2009 года об утверждении мирового соглашения между ООО «Цезарь» и ГП «Одесский морской торговый порт», сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Работники прокуратуры намерены добиться решения о расторжении этого незаконно заключенного соглашения и вернуть гостиницу «Одесса» государству.

По словам очевидцев, вчера около 15 часов в админздание Одесского морского торгового порта вошли люди в масках и форме, собрали в конференц-зале сотрудников предприятия, не предъявив им своих удостоверений. Люди в масках зашли также в кабинет начальника порта Николая ПАВЛЮКА. Въезд на предприятие был заблокирован тракторами. Официальных комментариев правоохранительных органов и руководства порта в среду не было.