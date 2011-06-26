Эксперт: Каждые 40 минут в Украине пытают человека

В преддверии Международного дня защиты жертв пыток украинские правозащитники делают неутешительные выводы: пытки в Украине – уже не редкость, а обыденное явление.

Как считает эксперт Харьковской правозащитной группы Борис Захаров, главная причина пыток в милиции – необходимость выполнять план раскрываемости преступлений, поставленный перед правоохранителями нынешним министром МВД.

Цель важнее средств, а поэтому жертвами становятся невинные люди, считает Борис Захаров. С помощью жестоких издевательств можно выбить признание в любом преступлении.

- Эта проблема по размаху больше, чем эпидемия туберкулеза, - сказал Борис Захаров. - Туберкулезом болеют больше полмиллиона, а за прошедший год пыткам подверглись 800 тыс. человек.

При этом, говорит правозащитник, случаи расследования пыток крайне редки и то не по ст. 127 Уголовного кодекса ("Запрет пыток").

- Применяются в основном ст. 365, 364 ("Злоупотребление служебным положением" или "Превышение служебных полномочий"), - рассказала эксперт ХПГ Людмила Клочко. - Это несколько смущает: если немножко побил, это злоупотребление, а если сильно побил, это превышение.

По словам правозащитников, Европейский суд с начала года принял 4 решения, в которых признал, что государство Украина нарушило ст. 3 Европейской конвенции по правам человека ("Запрет пыток и жестокого обращения"). Сумма сатисфакции потерпевшим составила почти €100 тыс., ее должно возместить государство, а не виновные в преступлении лица.

Как говорит Людмила Клочко, в Украине действует Закон "Об исполнении решений Европейского суда и о применении судами Украины практики Европейского суда", в нем предусмотрен регрессный иск, когда виновные органы должны возместить госбюджету сумму сатисфакции. Но на самом деле таких исков Министерство юстиции не предъявляет.

Против пыток в правоохранительных органах правозащитные организации выступали неоднократно. 23 июня подобная акция протеста состоялась возле здания Генпрокуратуры в Киеве и 10 областях Украины.

Левый берег