Больных диабетом в мире гораздо больше, чем считалось

Число взрослых людей, больных диабетом во всем мире, за последние 30 лет увеличилось более чем вдвое и достигло почти 350 миллионов. Это гораздо больше, чем предполагалось ранее, сообщает Би-би-си со ссылкой на влиятельный медицинский журнал The Lancet.

Авторы исследования отмечают, что число диабетиков растет практически во всех странах мира.

Среди причин они называют рост и старение населения, а также увеличение числа людей, страдающих от ожирения.