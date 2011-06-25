Потомки немецких колонистов приехали в свое село на Ровенщину

В селе Мочулки Ровенской области открыт памятник немецким колонистам, которые жили здесь с 1860 по 1940 год.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в торжественном открытии этого памятника приняли гости из Германии и Канады, среди которых бывшие жители этого села и их потомки.

Вспоминая прошлое, они отметили, что перед началом Великой Отечественной войны, согласно пакту Молотова-Риббентропа, 120 немецких семей были переселены отсюда в Германию, а 22 смешанные семьи выехали в Канаду.

Только в годы независимости Украины стали возможными регулярные посещения своей малой родины гостями из Германии. И когда они в прошлом году предложили поставить здесь памятник своим землякам, то местная община на сессии сельсовета поддержала эту идею.

Как сообщил почетный директор Общества бывших жителей села Мочулки Эрхард БЕТКЕ, из 35 бывших жителей этого села, которые приехали сюда на открытие памятника, восемь в нем родились.

"Когда мы готовимся к этим поездкам, то много переживаем. Когда она заканчивается, то все становится на свои места. Но мы всегда собираемся в одном из городов Нижней Саксонии большим семейным кругом в 150 человек. Делимся впечатлениями о Волыни, об Украине. Показываем фильмы, фотографии, обсуждаем, что видели", - сказал Э.БЕТКЕ.