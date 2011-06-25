На День молодежи в Киеве обещают грандиозный фейерверк

26 июня в Киеве по случаю Дня молодежи состоится праздничный концерт на Майдане Незалежности.

Он начнется в 19.00 и завершится в 22.00 грандиозным фейерверком, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Для киевлян и гостей столицы будут выступать: финалист шоу «Х-фактор» Александр КРИВОШАПКО, Виталий КОЗЛОВСКИЙ, группа «ТИК», Валентин СТРИКАЛО, АЛЕША и «Бумбокс».

Организатором концерта выступит компания «Таврийские игры».