На День молодежи в Киеве обещают грандиозный фейерверк
08:42, 25 июня 2011Общество
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На Майдане - "Бумбокс"
26 июня в Киеве по случаю Дня молодежи состоится праздничный концерт на Майдане Незалежности.
Он начнется в 19.00 и завершится в 22.00 грандиозным фейерверком, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
Для киевлян и гостей столицы будут выступать: финалист шоу «Х-фактор» Александр КРИВОШАПКО, Виталий КОЗЛОВСКИЙ, группа «ТИК», Валентин СТРИКАЛО, АЛЕША и «Бумбокс».
Организатором концерта выступит компания «Таврийские игры».
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