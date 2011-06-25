Врач незаконно сбывал психотропные вещества

Сотрудниками УМВД в Хмельницкой области задержан 58-летний врач одной из больниц Шепетовки, который занимался незаконным сбытом психотропного вещества «Сибазон».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник отдела связей с общественностью УМВД в области Екатерина ШУПРИГАН.

По ее словам, врача задержали во время передачи покупателю 10 ампул на общую сумму 200 грн.

Следствием выяснено, что задержанный выписывал рецепты на несуществующих людей, сам забирал препараты из аптеки и сбывал.

Медик находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.