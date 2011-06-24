Иностранец пытался продать в Украине почти килограмм «слезы Аллаха»

Сотрудники СБУ в Одесской области ликвидировали устойчивый контрабандный канал перемещения и сбыта на территории Украины героина.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 53-летний иностранный гражданин организовал незаконный канал переправки в Украину и наладил через сеть дилеров рынок сбыта высококачественного героина, который среди наркозависимых имеет название «слеза Аллаха».

В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в гостинице одного из райцентров Одесской области во время попытки реализовать почти килограмм героина на общую сумму почти 150 тысяч долларов США.

По материалам СБУ следователями МВД Украины в отношении наркодельца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.